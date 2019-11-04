Артема Мазова из Уфы будут искать авиация и бойцы Росгвардии

Росгвардия присоединилась к розыску пропавшего уфимца Артема Мазова и двух его малолетних сыновей. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.





На поиски отца и детей направлены 50 сотрудников и военнослужащих специального назначения, дислоцированных на территории Башкортостана, а также авиация.

«Росгвардейцы внимательно изучают территорию вместе с взаимодействующими службами, поисковыми отрядами и добровольцами из числа местных жителей», — рассказали в Росгвардии.

Напомним, 37-летний Артем Мазов и двое его сыновей – пятилетний Вячеслав и восьмилетний Илья – пропали еще 26 октября. С тех пор о них нет никаких вестей. Единственной зацепкой был найденный в Калининском районе автомобиль пропавшего мужчины. На этом следы теряются. Поиски не прекращаются и по сей день. К розыску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфа, а также криминалисты из Москвы.





на вид 35 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова: рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.



Приметы Вячеслава Мазова: рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или Росгвардии.



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Фото: irk.today