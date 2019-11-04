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Авария в Аургазинском районе: попавшие в ДТП водитель и пассажир едва не замерзли

Добавлено: 04.11.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
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Авария в Аургазинском районе: попавшие в ДТП водитель и пассажир едва не замерзли

В Башкирии автоинспекторы спасли пострадавших в ДТП от холодной смерти. Авария произошла минувшей ночью в Аургазинском районе. Сигнал о дорожном происшествии был передан в диспетчерскую службу ОГИБДД по Аургазинскому району с помощью системы «ЭРА ГЛОНАСС».


Выехавшие на место происшествия полицейский обнаружили, опрокинутый в кювет, автомобиль в 10 километра от автодороги Урал – Мурадым. Рядом с машиной находился травмированный пассажир. Водителя в машине не оказалось.

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«Спустя некоторые время замерзающего мужчину удалось обнаружить в двух километрах от места аварии. Он был в шоковом состоянии, начал сбрасывать с себя одежду. Мы подоспели вовремя. Пострадавшие оперативно были доставлены в больницу», – сообщили «Башинформ» в районной Госавтоинспекции.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ОГИБДД по Аургазинскому району
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