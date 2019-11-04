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Авария в Иглинском районе: грузовик «Вольво» столкнулся с «Лада Гранта» и «Тойота Лэнд Крузер 200»

Добавлено: 04.11.19
Просмотров: 106
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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Авария в Иглинском районе: грузовик «Вольво» столкнулся с «Лада Гранта» и «Тойота Лэнд Крузер 200»

В Иглинском районе грузовой автомобиль «Вольво» столкнулся с «Лада Гранта» и «Тойота Лэнд Крузер 200». Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

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ДТП произошло на 1504 километре трассы М-5.
«На месте сотрудникам МЧС РФ пришлось производить деблокация зажатых людей. Имеются пострадавшие, сейчас они доставлены в одну из больниц Уфы», - рассказали в ведомстве.
Причины произошедшего устанавливаются. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: фото: МЧС по РБ
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