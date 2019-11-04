Авария в Иглинском районе: грузовик «Вольво» столкнулся с «Лада Гранта» и «Тойота Лэнд Крузер 200»

В Иглинском районе грузовой автомобиль «Вольво» столкнулся с «Лада Гранта» и «Тойота Лэнд Крузер 200». Об этом сообщает МЧС по Башкирии.



«На месте сотрудникам МЧС РФ пришлось производить деблокация зажатых людей. Имеются пострадавшие, сейчас они доставлены в одну из больниц Уфы», - рассказали в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: фото: МЧС по РБ

ДТП произошло на 1504 километре трассы М-5.Причины произошедшего устанавливаются. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Башкирии.