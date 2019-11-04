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В Стерлитамаке работница автомойки попала в ДТП на угнанной машине

Добавлено: 04.11.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке работница автомойки попала в ДТП на угнанной машине

В Управление МВД России по городу Стерлитамаку поступило сообщение об угоне автомобиля «Ниссан Патрол» с одной из автомоек. Инспекторы ГИБДД обнаружили иномарку на улице Гоголя с механическими повреждениями.


По подозрению в совершении угона в полицию доставлена работница автомойки, откуда был похищен автомобиль. Она призналась в содеянном.

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По предварительной версии, девушка решила съездить на оставленном в сервисе «Ниссане» за шаурмой. При этом прав на управление автотранспортом у жительницы Стерлитамакского района не было. Управляя чужим авто сельчанка не справилась с управлением и совершила ДТП.

По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданка находится под подпиской о невыезде.
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Источник: 02.мвд.рф
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