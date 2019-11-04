В Стерлитамаке работница автомойки попала в ДТП на угнанной машине

В Управление МВД России по городу Стерлитамаку поступило сообщение об угоне автомобиля «Ниссан Патрол» с одной из автомоек. Инспекторы ГИБДД обнаружили иномарку на улице Гоголя с механическими повреждениями.





По подозрению в совершении угона в полицию доставлена работница автомойки, откуда был похищен автомобиль. Она призналась в содеянном.

По предварительной версии, девушка решила съездить на оставленном в сервисе «Ниссане» за шаурмой. При этом прав на управление автотранспортом у жительницы Стерлитамакского района не было. Управляя чужим авто сельчанка не справилась с управлением и совершила ДТП.По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданка находится под подпиской о невыезде.