В Нефтекамске мужчина умер прямо на улице

В социальных сетях очевидцы сообщили о том, что накануне в Нефтекамске на улице скончался мужчина. По словам свидетеля произошедшего, тому стало плохо на улице на Ленина, 13.





Упавшего на землю человека пытались реанимировать целый час, отмечает местная жительница, с 11:15 до 12:02. «Не откачали», – сообщила она.

«Скорая оставила лежать покойника на земле. Больше часа он лежал, пока не приехала полиция и не забрала его в 13:26. Непонятно, почему скорая не увезла сразу, до больницы доехать 5-10 минут, может в больнице и спасли бы», – задалась вопросом она.

«Что за чушь несете? Скорая дождалась полицию, которая ехала, как минимум, минут 40, прежде чем поехать на реальный вызов к живому человеку. Со стороны хорошо обсуждать, могли бы выйти и помочь хоть чем-нибудь, и почему карета скорой помощи должна трупы возить? В кабине же живые люди ездят», – прокомментировала пост еще одна жительница Нефтекамска.

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Фото: из социальных сетей

Другие очевидцы возмутились постом, отметив, что скорая не может перевозить трупы.