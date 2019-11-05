В Нефтекамске мужчина умер прямо на улице

«Скорая оставила лежать покойника на земле. Больше часа он лежал, пока не приехала полиция и не забрала его в 13:26. Непонятно, почему скорая не увезла сразу, до больницы доехать 5-10 минут, может в больнице и спасли бы», – задалась вопросом она.
Другие очевидцы возмутились постом, отметив, что скорая не может перевозить трупы.
«Что за чушь несете? Скорая дождалась полицию, которая ехала, как минимум, минут 40, прежде чем поехать на реальный вызов к живому человеку. Со стороны хорошо обсуждать, могли бы выйти и помочь хоть чем-нибудь, и почему карета скорой помощи должна трупы возить? В кабине же живые люди ездят», – прокомментировала пост еще одна жительница Нефтекамска.