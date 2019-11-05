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В Нефтекамске мужчина умер прямо на улице

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске мужчина умер прямо на улице

В социальных сетях очевидцы сообщили о том, что накануне в Нефтекамске на улице скончался мужчина. По словам свидетеля произошедшего, тому стало плохо на улице на Ленина, 13.


Упавшего на землю человека пытались реанимировать целый час, отмечает местная жительница, с 11:15 до 12:02. «Не откачали», – сообщила она.

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«Скорая оставила лежать покойника на земле. Больше часа он лежал, пока не приехала полиция и не забрала его в 13:26. Непонятно, почему скорая не увезла сразу, до больницы доехать 5-10 минут, может в больнице и спасли бы», – задалась вопросом она.
Другие очевидцы возмутились постом, отметив, что скорая не может перевозить трупы.
«Что за чушь несете? Скорая дождалась полицию, которая ехала, как минимум, минут 40, прежде чем поехать на реальный вызов к живому человеку. Со стороны хорошо обсуждать, могли бы выйти и помочь хоть чем-нибудь, и почему карета скорой помощи должна трупы возить? В кабине же живые люди ездят», – прокомментировала пост еще одна жительница Нефтекамска.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из социальных сетей
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