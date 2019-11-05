В Зианчуринском районе работник электросетей упал вместе с опорой

Из-за непроверенных электроопор упал с высоты 7 метров и получил тяжелую травму 43- летний мастер уфимского ООО «Электросетьпроект».





Инцидент произошел 9 октября во время замены опоры ЛЭП на окраине деревни Средний Муйнак Зианчуринского района. Ремонтные работы объектов электрических сетей велись здесь с 27 сентября.





В тот день бригаде требовалось заменить 6 опор. Начали с железобетонных. Затем по плану был демонтаж деревянной. Мастер при помощи монтёрских когтей поднялся на неё, чтобы снять провода. Оставшись без поддержки, опора ЛЭП надломилась и упала на землю вместе с работником.Пострадавшего на скорой доставили в Исянгуловскую ЦРБ, где диагностировали сочетанную травму.Гострудинспекцией РБ установлено, что, в нарушение всех правил, перед началом работ не была проверена устойчивость и прочность деревянной опоры – её предварительно откапывают на глубину не менее полуметра, чтобы узнать, не сгнила ли древесина. Нарушение технологического процесса стало основной причиной несчастного случая с тяжёлым исходом.

Госинспектором также выявлены и другие нарушения требований охраны труда: как в части проведения медосмотров и психиатрических освидетельствований (пострадавший был допущен к работе без прохождения обязательных процедур), так и создания системы управления охраной труда – в ООО «Электросетьпроект» она не функционирует, плюс не организована процедура управления профессиональными рисками.



Ответственные лица, допустившие эти нарушения, привлечены к административной ответственности и заплатят штраф.

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Фото: klops.ru