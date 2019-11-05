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В Мелеузе водитель Камаза насмерть задавил своего напарника при разгрузке свеклы

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 63
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе водитель Камаза насмерть задавил своего напарника при разгрузке свеклы

Сегодня, 5 ноября, стало известно, что на территории одного из предприятий города Мелеуза произошло ЧП. Водитель КАМАЗа насмерть задавил своего помощника. От удара 63-летний мужчина скончался на месте происшествия.


Все произошло два дня назад, 3 ноября, около половины десятого вечера. 28-летний мужчина был за рулем своего грузовика, он и его старший товарищ подъехали к предприятию, чтобы разгрузить свеклу. В процессе работы мужчина сдал вперед и зажал напарника бортом прицепа.

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— От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель был трезв, — сообщил собеседник.
Летом этого года рядом со строительным магазином в Уфе опрокинулся подъемник, с высоты около шести метров упали двое мужчин, которые меняли рекламный баннер на фасаде. Один из них скончался на месте, второй умер позже в больнице. Пострадал и рабочий, который управлял подъемником, — он сломал ногу
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Источник: ufa1.ru
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