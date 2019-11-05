В Мелеузе водитель Камаза насмерть задавил своего напарника при разгрузке свеклы

Сегодня, 5 ноября, стало известно, что на территории одного из предприятий города Мелеуза произошло ЧП. Водитель КАМАЗа насмерть задавил своего помощника. От удара 63-летний мужчина скончался на месте происшествия.





Все произошло два дня назад, 3 ноября, около половины десятого вечера. 28-летний мужчина был за рулем своего грузовика, он и его старший товарищ подъехали к предприятию, чтобы разгрузить свеклу. В процессе работы мужчина сдал вперед и зажал напарника бортом прицепа.

— От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель был трезв, — сообщил собеседник.



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