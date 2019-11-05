Авария в Учалах: машина скорой помощи перевернулась в кювет
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Авария с участием машины скорой медицинской помощи произошла неподалеку от города Учалы. Очевидцы сняли всё на видео и поделились им в социальных сетях.
— Неустановленная машина подрезала скорую и совершила столкновение с «Газелью», в результате ДТП машина скорой помощи совершила съезд в кювет и опрокинулась, — рассказал автор видеозаписи.
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В Госавтоинспекции республики рассказали, что в момент, когда машина опрокинулась, внутри находился больной. Пациента отправили в больницу на другом автомобиле скорой медицинской помощи. Причина, по которой опрокинулась скорая, сейчас выясняется.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: bash_dtp_official / Instagram.com
Видео:
youtu.be
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