Авария в Учалах: машина скорой помощи перевернулась в кювет

Авария с участием машины скорой медицинской помощи произошла неподалеку от города Учалы. Очевидцы сняли всё на видео и поделились им в социальных сетях.



— Неустановленная машина подрезала скорую и совершила столкновение с «Газелью», в результате ДТП машина скорой помощи совершила съезд в кювет и опрокинулась, — рассказал автор видеозаписи.



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Фото: bash_dtp_official / Instagram.com

По информации свидетелей, авария обошлась без погибших.В Госавтоинспекции республики рассказали, что в момент, когда машина опрокинулась, внутри находился больной. Пациента отправили в больницу на другом автомобиле скорой медицинской помощи. Причина, по которой опрокинулась скорая, сейчас выясняется.