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В Салавате женщины, под видом снятия порчи, похитили у женщины 54 тысячи рублей

Добавлено: 06.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате женщины, под видом снятия порчи, похитили у женщины 54 тысячи рублей

Вчера в Отдел МВД России по городу Салавату обратилась 73-летняя горожанка, которая рассказала полицейским, что несколько часов назад неизвестные женщины похитили у нее крупную сумму денег.


Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что днем 5 ноября пенсионерка отправилась в магазин. По дороге ее остановила незнакомая женщина. Она поздоровалась и завела беседу. В ходе разговора собеседница сообщила, что над пенсионеркой «висит крест» – свидетельство порчи. Заметив в глазах горожанки страх, дама продолжила свой натиск и рассказала, что страшному недугу подвержены и ее близкие. Для любой нормальной женщины ее дети – самое дорогое в жизни. Видимо, поэтому услышанное затмило разум пенсионерке, и она с легкостью согласилась воспользоваться помощью незнакомки в снятии сего страшного проклятия. Для проведения "таинства" необходимы были вода, хлеб и денежные купюры, а точнее - все имеющиеся сбережения.

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Горожанка в сопровождении другой дамы, которая стояла поблизости и наблюдала за происходящим и предположительно являлась сообщницей, отправилась домой за реквизитом, а потом в ближайшее отделение банка за деньгами. Собранные средства, всего 54 тысячи рублей, она передала «целительнице», которая, проведя некие манипуляции с черным плотным полиэтиленовым пакетом, в котором находились сбережения пенсионерки, вернула его обратно, крепко свернув. Главным условием снятия недуга было - не разворачивать пакет в течение суток. На том дамы и распрощались.

Конечно же, любопытство взяло вверх и горожанка, не выждав времени, сразу, как только вернулась домой, развернула пакет, но обнаружила там лишь нарезки газет. Обескураженная увиденным, она обратилась в полицию.
- В настоящее время по факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Составлены фотороботы подозреваемых, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их личностей и дальнейшему задержанию, - пояснил следователь Отдела МВД России по городу Салавату капитан юстиции Алексей Казанцев. 

Конечно, сотрудники полиции приложат все усилия, чтобы раскрыть это преступление. А мы, в свою очередь, в очередной раз обращаемся к горожанам с просьбой не терять бдительность. Проявляйте осмотрительность при общении с незнакомыми людьми, даже если к вам обращаются по имени или от имени ваших знакомых. Проверяйте всю информацию, не передавайте никому из посторонних свое личное имущество, в том числе денежные средства.

Поговорите со своими пожилыми родственниками, предупредите о возможных преступных посягательствах. Берегите себя, близких и свое имущество!

Источник: Ильмира Хайбуллина, Отдел МВД России по городу Салавату
Фото: из открытых источников
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