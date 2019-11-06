В Башкирии из колонии-поселения сбежал заключенный

УФСИН России по Республике Башкортостан разыскивает сбежавшего заключенного. 30-летний Игорь Шолухов отбывал наказание в колонии-поселении при ФКУ ИК-7, которая располагается на улице Ленина в Мелеузе.





Сегодня, 6 ноября, уроженец Уфы самовольно покинул участок. О произошедшем стало известно во время проверки осужденных. Мужчина отбывал срок с 23 февраля 2015 года, а на свободу должен был выйти 22 августа 2021 года. В данный момент ведутся розыскные мероприятия. Известно, что сбежавший ранее проживал на улице Репина, 5, в столице Башкирии. Если вам что-то известно о местоположении заключенного, необходимо об этом сообщить.

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Фото: УФСИН России

— Напоминаем, что в соответствии со ст. 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества. При появлении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого необходимо сообщить по телефону 8 (347) 250-64-21, 8-917-753-57-77, — пояснили в пресс-службе УФСИН России по РБ.