Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев опасаясь изнасилования

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который в конце октября расстрелял восемь сослуживцев в Чите, объяснил причины своего поступка. С задержанным сегодня поговорил его отец, который приехал к сыну в СИЗО.





Подробности встречи с сыном Салим Шамсутдинов рассказал нашему коллеге с портала 72.RU, который вместе с ним прилетел в Читу. Вместе с Рамилем в камере сидят четыре человека, условия содержания хорошие. О кровавой расправе солдат предпочел особо не говорить, лишь отметил, что во время задержания его били и даже хотели убить.

— Сказал: прости папа, я иначе не мог, у меня другого выбора не было, и сил терпеть все, что там со мной делали, тоже не было. Говорит, что за дело поступил с ними так.

— В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?





Сказал, что эту часть, этот гадюшник, давно надо было разогнать. Жалеет о двух убитых. Не хотел в них стрелять, просто в ту минуту не видел, кто перед ним. Заметил бы, трогать не стал бы, — приводит слова Шамсутдинова-старшего 72.RU.В показаниях Рамиль говорил, что офицеры обещали его «опустить», его слова приводит издание Baza:

Бойня в воинской части 54160 произошла 25 октября: после караула солдат открыл стрельбу по сослуживцам, восемь человек (из них два офицера, два контрактника и четыре срочника) погибли, еще двое получили серьезные ранения и находятся в госпитале. Стрелявшего сразу же задержали на территории части, ему грозит пожизненное лишение свободы.





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