Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев опасаясь изнасилования
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который в конце октября расстрелял восемь сослуживцев в Чите, объяснил причины своего поступка. С задержанным сегодня поговорил его отец, который приехал к сыну в СИЗО.
Подробности встречи с сыном Салим Шамсутдинов рассказал нашему коллеге с портала 72.RU, который вместе с ним прилетел в Читу. Вместе с Рамилем в камере сидят четыре человека, условия содержания хорошие. О кровавой расправе солдат предпочел особо не говорить, лишь отметил, что во время задержания его били и даже хотели убить.
Бойня в воинской части 54160 произошла 25 октября: после караула солдат открыл стрельбу по сослуживцам, восемь человек (из них два офицера, два контрактника и четыре срочника) погибли, еще двое получили серьезные ранения и находятся в госпитале. Стрелявшего сразу же задержали на территории части, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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