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В Стерлитамаке женщине запенили двери автомобиля

Добавлено: 06.11.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке женщине запенили двери автомобиля

В Стерлитамаке накануне ночью неизвестный запенил монтажной пеной все двери автомобиля «Лада Гранта». Машина была припаркована рядом с домом №43 по улице Дружбы.

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В соцсетях предположили, что таким образом водителю кто-то отомстил. Интернет-пользователи также заметили, что досталось и колесам автомобиля, возможно, их также спустил злоумышленник.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, в полицию Стерлитамака поступило сообщение о случившемся.
«Лицо, совершившее деяние, установлено. Им оказался знакомый хозяйки автомобиля. Принимается процессуальное решение», — пояснил представитель ведомства.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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