В Стерлитамаке женщине запенили двери автомобиля
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В Стерлитамаке накануне ночью неизвестный запенил монтажной пеной все двери автомобиля «Лада Гранта». Машина была припаркована рядом с домом №43 по улице Дружбы.
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, в полицию Стерлитамака поступило сообщение о случившемся.
«Лицо, совершившее деяние, установлено. Им оказался знакомый хозяйки автомобиля. Принимается процессуальное решение», — пояснил представитель ведомства.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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