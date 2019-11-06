В Стерлитамаке женщине запенили двери автомобиля

В Стерлитамаке накануне ночью неизвестный запенил монтажной пеной все двери автомобиля «Лада Гранта». Машина была припаркована рядом с домом №43 по улице Дружбы.



«Лицо, совершившее деяние, установлено. Им оказался знакомый хозяйки автомобиля. Принимается процессуальное решение», — пояснил представитель ведомства.

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Фото: соцсети

В соцсетях предположили, что таким образом водителю кто-то отомстил. Интернет-пользователи также заметили, что досталось и колесам автомобиля, возможно, их также спустил злоумышленник.Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, в полицию Стерлитамака поступило сообщение о случившемся.