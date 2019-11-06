В Сибае на заводе бурых реагентов произошла утечка химикатов

В Сибае вчера произошла утечка на местном заводе буровых реагентов. О происшествии рассказали в сообществе «Сибай, дыши».





Рядом с предприятием были замечены следы бурой жидкости и сладковатый запах химии, который распространился на ближайшие к заводу районы города. По словам активистов, источником запаха является препарат лигносульфанат. Около года назад из-за этого вещества завод уже закрывали.

«Источник этого запаха все тот же вонючий прошлогодний лигносульфанат. Он никуда не исчез, его так и не вывезли из Сибая. Он хранится на улице, в «танках». И так как в последние дни стало значительно холоднее, были неплохие морозы, его начали подогревать, чтобы он не замерз. Наверху у каждой цистерны расположен клапан, оттуда выходит пар и этот тошнотворный запах», — рассказали активисты сообщества.

«Не греть его невозможно, есть опасность прорыва емкостей, и тогда вообще все это выльется на землю. Хранить где-то в помещении такой объем нереально. Это «богатство» - собственность юрлица, которое сейчас до сих пор проходит процедуру банкротства, и должно быть продано», — говорится в расследовании «Сибай, дыши».

«Сейчас потеплеет немного, и греть эту жижу не будут. Но совсем скоро уже будет постоянный «минус», и вы понимаете, что нас ждет», — беспокоятся общественники.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из социальных сетей

Также существует опасность того, что с наступлением холодов все станет только хуже.