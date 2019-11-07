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Авария в Уфе: около ЖК «Миловский парк» «Лада Гранта» столкнулась с «Рено», погибла женщина

Добавлено: 07.11.19
Просмотров: 128
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: около ЖК «Миловский парк» «Лада Гранта» столкнулась с «Рено», погибла женщина

Накануне в столице Башкирии около ЖК «Миловский парк» в результате ДТП погибла 31-летняя женщина. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Авария произошла в результате столкновения «Лады Гранты» и «Рено». На место происшествия выехали сотрудники спасательной службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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