В общежитии города Октябрьский женщина убила мужчину

Следственный отдел по городу Октябрьскому возбудил уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы по подозрению в убийстве.





По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, ночью 6 ноября в следственный отдел поступило сообщение о том, что в комнате общежития по улице Пугачева найдено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

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Правоохранители установили, что в ночь с 5 на 6 ноября между потерпевшим и подозреваемой после застолья произошла ссора. Разъяренная женщина схватила нож и один раз ударила им мужчину в область грудной клетки. От полученной травмы он скончался.Женщина не признает свою вину. По ее словам, она оборонялась.Сейчас с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.