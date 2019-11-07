Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В общежитии города Октябрьский женщина убила мужчину

В общежитии города Октябрьский женщина убила мужчину

Добавлено: 07.11.19
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
Комментарии (0)
Загрузка...
В общежитии города Октябрьский женщина убила мужчину

Следственный отдел по городу Октябрьскому возбудил уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы по подозрению в убийстве.


По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, ночью 6 ноября в следственный отдел поступило сообщение о том, что в комнате общежития по улице Пугачева найдено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В Октябрьском задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке в магазине

Читайте также:

В Октябрьском задержали мужчину, который приставал к 15-летней девушке в магазине
Правоохранители установили, что в ночь с 5 на 6 ноября между потерпевшим и подозреваемой после застолья произошла ссора. Разъяренная женщина схватила нож и один раз ударила им мужчину в область грудной клетки. От полученной травмы он скончался.

Женщина не признает свою вину. По ее словам, она оборонялась.

Сейчас с подозреваемой проведены первоначальные следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Балтачевском районе мужчина признался в убийстве жены
Происшествия
В Балтачевском районе мужчина признался в убийстве жены
В Альшеевском районе мужчина убил пожилого односельчанина
Происшествия
В Альшеевском районе мужчина убил пожилого односельчанина
В Уфе в ходе пьяной ссоры мужчина убил ножом мужчину и женщину
Происшествия
В Уфе в ходе пьяной ссоры мужчина убил ножом мужчину и женщину
В Уфе мужчина убил собутыльника и сбежал через окно
Происшествия
В Уфе мужчина убил собутыльника и сбежал через окно
В Башкирии мужчина до смерти избил своего гостя во время просмотра хоккейного матча
Происшествия
В Башкирии мужчина до смерти избил своего гостя во время просмотра хоккейного матча
В Нефтекамске ссора супругов-рецидивистов привела к смертельной поножовщине
Происшествия
В Нефтекамске ссора супругов-рецидивистов привела к смертельной поножовщине
В Нефтекамске муж жестоко убил жену
Происшествия
В Нефтекамске муж жестоко убил жену
Возвращение вахтовиков в Башкирию едва не закончилось убийством
Происшествия
Возвращение вахтовиков в Башкирию едва не закончилось убийством
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: