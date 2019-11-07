В Илишевском районе в деревянном доме сгорел мужчина

В Илишевском районе в селе Базитамак ночью 7 ноября загорелся бревенчатый дом. В результате пожара погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщает МЧС Башкирии.





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Фото: МЧС по РБ

Прибывшие силы МЧС оперативно ликвидировали возгорание дома. Но, к сожалению, после тушения было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения.Обстоятельства произошедшего и причины пожара сейчас выясняются следственно-оперативной группой и дознавателями МЧС.