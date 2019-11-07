В Бирском районе в озере Аркуль утонули два рыбака

В Бирском районе Башкортостана произошел смертельный несчастный случай на воде. По данным пресс-службы МЧС РБ, 6 ноября из озера Аркуль села Новопетрово были извлечены тела мужчин, 57 и 51 лет.





Выяснилось, что рыбаки шли по тонкому льду на лыжах к месту рыбалки. В итоге они оба провалились под лед и погибли.

«Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Некоторые любители рыбалки, пренебрегая правилами безопасного поведения, подвергают свою жизнь неоправданному риску, — пояснили в пресс-службе регионального МЧС. — Призываем жителей республики быть бдительными! Сейчас лед слишком тонкий. Безопасная толщина льда для нахождения человека — не менее 7 см, для подледной рыбалки — не менее 10 см».

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О правилах поведения на тонком льду читайте в материале ИА «Башинформ» — «Тонкий лед: как не попасть в беду и спасти утопающего зимой».