В Мелеузовском районе водитель грузовика насмерть сбил мужчину

Сегодня ранним утром, 7 ноября, на 190 километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском района обнаружили труп мужчины. Осмотрев тело, правоохранители пришли к выводу, что 62-летний мужчина попал под колеса автомобиля.



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Стражи порядка приступили к розыску водителя, погубившего пешехода. Но всего через полчаса к месту аварии подъехал грузовик «ДАФ». Его 55-летний водитель, житель другого государства, признался сбил человека. Он ехал в сторону Уфы и внезапно увидел на проезжей части пешехода. Мужчина не успел вывернуть руль и совершил наезд. Испугавшись, он уехал, но потом все же решил вернуться. Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.