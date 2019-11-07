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В Мелеузовском районе водитель грузовика насмерть сбил мужчину

Добавлено: 07.11.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузовском районе водитель грузовика насмерть сбил мужчину

Сегодня ранним утром, 7 ноября, на 190 километре трассы Уфа-Оренбург в Мелеузовском района обнаружили труп мужчины. Осмотрев тело, правоохранители пришли к выводу, что 62-летний мужчина попал под колеса автомобиля.

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Стражи порядка приступили к розыску водителя, погубившего пешехода. Но всего через полчаса к месту аварии подъехал грузовик «ДАФ». Его 55-летний водитель, житель другого государства, признался сбил человека. Он ехал в сторону Уфы и внезапно увидел на проезжей части пешехода. Мужчина не успел вывернуть руль и совершил наезд. Испугавшись, он уехал, но потом все же решил вернуться. Обстоятельства ДТП устанавливают автоинспекторы.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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