Пожар в Уфе: на улице Дмитриева загорелась девятиэтажка, есть пострадавшие

Сегодня, 7 ноября, на улице Дмитриева, 11 в Уфе загорелась девятиэтажка. Пожар охватил шестой этаж, по сообщениям очевидцев, прибывшие на место спасатели оцепили улицу Бессонова. В МЧС по Башкирии сообщили подробности происшествия.





— 7 ноября в 12:47 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Дмитриева в Уфе, — сообщили спасатели, — на место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства. В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 26 человек личного состава.

— По оперативным данным есть пострадавшие, информация уточняется, — сообщили в ведомстве, — ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по республике.



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Фото: пресс-служба МЧС РБ

Как сообщили в МЧС, на момент прибытия первого спасательного подразделения пожарные зафиксировали сильное задымление на шестом этаже. Спасатели тушили пожар с помощью четырех ручных пожарных стволов РСК-50.