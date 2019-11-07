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Пожар в Уфе: на улице Дмитриева загорелась девятиэтажка, есть пострадавшие

Добавлено: 07.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Пожар в Уфе: на улице Дмитриева загорелась девятиэтажка, есть пострадавшие

Сегодня, 7 ноября, на улице Дмитриева, 11 в Уфе загорелась девятиэтажка. Пожар охватил шестой этаж, по сообщениям очевидцев, прибывшие на место спасатели оцепили улицу Бессонова. В МЧС по Башкирии сообщили подробности происшествия.


— 7 ноября в 12:47 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Дмитриева в Уфе, — сообщили спасатели, — на место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства. В тушении пожара задействованы 13 единиц техники и 26 человек личного состава.

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Как сообщили в МЧС, на момент прибытия первого спасательного подразделения пожарные зафиксировали сильное задымление на шестом этаже. Спасатели тушили пожар с помощью четырех ручных пожарных стволов РСК-50.
— По оперативным данным есть пострадавшие, информация уточняется, — сообщили в ведомстве, — ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по республике.

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Источник: ufa1.ru
Фото: пресс-служба МЧС РБ
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