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ДТП в Дуванском районе: водитель ВАЗ-2112» насмерть сбил мужчину на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит

Добавлено: 08.11.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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ДТП в Дуванском районе: водитель ВАЗ-2112» насмерть сбил мужчину на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит

7 ноября в восьмом часу вечера в Дуванском районе пешеход погиб под колесами легковушки. «ВАЗ-2112» сбил мужчину на 79 километре трассы Кропачево-Месягутово-Ачит.

27-летний водитель ехал со стороны Малояза в Месягутово и рассказал, что мужчина шел по проезжей части. При этом на его одежде не было светоотражательных элементов, что сделало его буквально невидимым на темной дороге. От полученных травм 44-летний сельчанин погиб на месте.

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Всего за сутки на территории Башкортостана зарегистрировано 16 аварий с двумя погибшими. Автоинспекторы задержали 35 нетрезвых водителей и пресекли 2,1 тысячи ДТП.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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