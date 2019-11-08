ДТП в Дуванском районе: водитель ВАЗ-2112» насмерть сбил мужчину на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит

7 ноября в восьмом часу вечера в Дуванском районе пешеход погиб под колесами легковушки. «ВАЗ-2112» сбил мужчину на 79 километре трассы Кропачево-Месягутово-Ачит.



27-летний водитель ехал со стороны Малояза в Месягутово и рассказал, что мужчина шел по проезжей части. При этом на его одежде не было светоотражательных элементов, что сделало его буквально невидимым на темной дороге. От полученных травм 44-летний сельчанин погиб на месте.



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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