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В Чишминском районе произошло групповое изнасилование

Добавлено: 08.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе произошло групповое изнасилование

В селе Алкино-2 Чишминского района двое уголовников совершили групповое изнасилование женщины после распития алкоголя. О половом преступлении рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.


Собеседник сообщает, что все произошло в ночь на 6 ноября. После совместного распития спиртного в съемной комнате двое мужчин воспользовались беспомощным состоянием нетрезвой женщины и изнасиловали ее, применив силу.

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Утром 43-летняя потерпевшая обратилась в местный отдел полиции. Сотрудники правопорядка разыскали подозреваемых – 27 и 32-летних мужчин. Они все еще находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что оба ранее уже представали перед судом по смежным преступлениям: первый за кражу, а второй за грабеж. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».

Источник: www.ufa.kp.ru
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