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В Уфе задержали поджигателя мечети «Хамза»

Добавлено: 09.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе задержали поджигателя мечети «Хамза»

В микрорайоне «Сипайлово» сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении поджога мечети «Хамза».


3 ноября в Отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о возгорании в мечети на ул. Ю.Гагарина. После осмотра места происшествия установлено, что пожар возник в результате поджога. По факту умышленного повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по РБ совместно с оперативниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний местный житель.

По словам подозреваемого, в тот день он находился в алкогольном опьянении. Когда мужчина проходил мимо мечети, то увидел, что двери не заперты. Находясь в неосвещенном помещении, уфимец зажег спичку, чтобы найти священнослужителя. Однако никого не увидел и, бросив спичку, покинул здание. После этого началось возгорание. Задержанный сожалеет о случившемся.

В отношении уфимца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Источник: 02.мвд.рф
Фото: islamcenter.ru
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