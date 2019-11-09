В Башкирии поймали заключенного сбежавшего из колонии-поселения в Мелеузе

30-летний осужденный уфимец Игорь Шолухов в среду, 6 ноября, сбежал с участка колонии-поселения в Мелеузе. Сегодня он был задержан сотрудниками УФСИН России по Республике Башкортостан.





Теперь мужчине грозит статья за побег. Она предусматривает до 4 лет тюрьмы. Кроме этого, материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами осужденные, уголовно-исполнительная служба подает иск в суд с указанием причиненного материального ущерба.

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Игорь Шолухов ранее судим. Его осудили 1 июня 2015 года и приговорили к 6 годам 6 месяцам тюрьмы. Конец срока заключения: 22 августа 2021 года. Злоумышленник отбывает наказание по статьям «Изнасилование» и «Кража».