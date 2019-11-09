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В Башкирии поймали заключенного сбежавшего из колонии-поселения в Мелеузе

Добавлено: 09.11.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Башкирии поймали заключенного сбежавшего из колонии-поселения в Мелеузе

30-летний осужденный уфимец Игорь Шолухов в среду, 6 ноября, сбежал с участка колонии-поселения в Мелеузе. Сегодня он был задержан сотрудниками УФСИН России по Республике Башкортостан.


Теперь мужчине грозит статья за побег. Она предусматривает до 4 лет тюрьмы. Кроме этого, материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами осужденные, уголовно-исполнительная служба подает иск в суд с указанием причиненного материального ущерба.

В Башкирии из колонии-поселения сбежал заключенный

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В Башкирии из колонии-поселения сбежал заключенный
Игорь Шолухов ранее судим. Его осудили 1 июня 2015 года и приговорили к 6 годам 6 месяцам тюрьмы. Конец срока заключения: 22 августа 2021 года. Злоумышленник отбывает наказание по статьям «Изнасилование» и «Кража».

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Источник: bash.news
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