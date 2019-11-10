Авария в Балтачевском районе: погиб водитель на «Шевроле Ланос» опрокинувшись в кювет
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Вчера, 9 ноября, около 9:00 часов в Балтачевском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональном ГИБДД, погибшим оказался 31-летний местный житель.
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По данному факту проводится проверка.
Источник:
gorobzor.ru
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