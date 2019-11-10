Авария в Балтачевском районе: погиб водитель на «Шевроле Ланос» опрокинувшись в кювет

Вчера, 9 ноября, около 9:00 часов в Балтачевском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональном ГИБДД, погибшим оказался 31-летний местный житель.



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В сообщении говорится, что мужчина, не имея водительских прав, двигался по дороге Старобалтачево-Верхнекарышево за рулем «Шевроле Ланос». На 12 км автодороги он опрокинулся в левый кювет и скончался на месте происшествия.По данному факту проводится проверка.