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Преподаватель СПбГУ Олег Соколов оказался убийцей студентки: он написал чистосердечное признание

Добавлено: 10.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
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Преподаватель СПбГУ Олег Соколов оказался убийцей студентки: он написал чистосердечное признание

Преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней студентки, раскаялся в содеянном и оформил явку с повинной. Об этом журналистам рассказал адвокат кандидата наук Александр Почуев.

«Мой подзащитный оформил явку с повинной», — сказал он в беседе с ТАСС.

Позднее в разговоре с РБК защитник заметил, что явка с повинной подразумевает под собой добровольное чистосердечное признание в совершении преступления. При этом Почуев призвал не считать своего подзащитного виновным до вынесения приговора.

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Адвокат настаивает, что Соколов совершал преступление под влиянием некого «сильного фактора».


«Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта, поэтому здесь можно пока лишь строить предположения», — пояснил он версию защиты.
В настоящий момент Соколову предстоит пройти психологическую экспертизу.

Соколова задержали по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы и ученицы. По предварительным данным, он застрелил девушку из ружья у себя в квартире, а через день решил избавиться от тела. Останки жертвы Соколов, будучи пьяным, решил утопить в Мойке, однако в процессе сам упал в реку, чем и привлек к себе внимание. Его задержали с рюкзаком, в котором были женские руки и травматический пистолет. Позже стало известно, что Соколов хотел покончить с собой в мундире Наполеона Бонапарта на глазах посетителей Петропавловской крепости.
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Источник: ura.news
Фото: hlamer.ru
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