Преподаватель СПбГУ Олег Соколов оказался убийцей студентки: он написал чистосердечное признание

Преподаватель истории СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней студентки, раскаялся в содеянном и оформил явку с повинной. Об этом журналистам рассказал адвокат кандидата наук Александр Почуев.





«Мой подзащитный оформил явку с повинной», — сказал он в беседе с ТАСС.





Позднее в разговоре с РБК защитник заметил, что явка с повинной подразумевает под собой добровольное чистосердечное признание в совершении преступления. При этом Почуев призвал не считать своего подзащитного виновным до вынесения приговора.

Адвокат настаивает, что Соколов совершал преступление под влиянием некого «сильного фактора».





«Это могло быть состояние патологического опьянения или состояние аффекта, поэтому здесь можно пока лишь строить предположения», — пояснил он версию защиты.

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Фото: hlamer.ru

В настоящий момент Соколову предстоит пройти психологическую экспертизу.Соколова задержали по подозрению в убийстве и расчленении своей сожительницы и ученицы. По предварительным данным, он застрелил девушку из ружья у себя в квартире, а через день решил избавиться от тела. Останки жертвы Соколов, будучи пьяным, решил утопить в Мойке, однако в процессе сам упал в реку, чем и привлек к себе внимание. Его задержали с рюкзаком, в котором были женские руки и травматический пистолет. Позже стало известно, что Соколов хотел покончить с собой в мундире Наполеона Бонапарта на глазах посетителей Петропавловской крепости.