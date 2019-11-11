В Стерлибашевском районе мужчина угнал автомобиль своего знакомого
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По предварительным данным, угон совершен в первой половине дня в деревне Ново-Ивановка. Во дворе дома 53-летнего местного жителя стоял запертый автомобиль «Лада». В отсутствие хозяина на территорию участка проник 57-летний житель той же деревни.
Он собирался доехать на машине до соседнего поселения. Закрытые двери не отвратили желание угонщика. Как оказалось, ранее мужчина подрабатывал у владельца машины и знал, где спрятаны запасные ключи. Завладев автомобилем, он отправился по автодороге Стерлибашево – Федоровка.
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Потерпевший обнаружил пропажу тем же вечером и заявил в полицию. На тот момент его автомобиль уже находился на штрафстоянке.
По факту угона группой дознания отделения МВД России по Стерлибашевскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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