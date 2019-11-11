В Уфе в бассейне детского сада утонула воспитательница

В Уфе в одном из детских садов 8 ноября произошел несчастный случай. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, женщина, 1968 года рождения, в вечернее время, по непонятным пока причинам, оказалась в бассейне дошкольного учреждения. Находясь в воде, воспитательница стала тонуть.





На место происшествия были вызваны сотрудники «скорой». Они госпитализировали женщину. Врачи пытались спасти работницу детсада, но несмотря на все усилия медиков, она скончалась.

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Фото: соцсети

В пресс-службе регионального Следственного комитета агентству «Башинформ» сообщили, что по факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза для установления истинной причины ее гибели. Предварительно, на теле погибшей следов криминального характера обнаружено не было.