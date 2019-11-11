В Стерлитамаке рабочий выполняя кровельные работы упал с крыши

Несчастный случай произошел утром 9 ноября на железнодорожном вокзале в Стерлитамаке. Рабочий сорвался с высоты при выполнении работ на крыше здания. Мужчина получил закрытые переломы обеих рук и черепно-мозговую травму.



Как рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, 32-летний сотрудник ООО «Паритет» потерял равновесие и упал вниз с крыши. В связи с тяжёлой травмой работника надзорное ведомство проверит исполнение трудового законодательства, в том числе в части охраны труда. На место ЧП выезжал заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора