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В Стерлитамаке рабочий выполняя кровельные работы упал с крыши

Добавлено: 11.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке рабочий выполняя кровельные работы упал с крыши

Несчастный случай произошел утром 9 ноября на железнодорожном вокзале в Стерлитамаке. Рабочий сорвался с высоты при выполнении работ на крыше здания. Мужчина получил закрытые переломы обеих рук и черепно-мозговую травму.

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Как рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, 32-летний сотрудник ООО «Паритет» потерял равновесие и упал вниз с крыши. В связи с тяжёлой травмой работника надзорное ведомство проверит исполнение трудового законодательства, в том числе в части охраны труда. На место ЧП выезжал заместитель Стерлитамакского транспортного прокурора

Источник: gtrk.tv
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