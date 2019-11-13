В Стерлитамакском районе рабочего убило во время гидравлических испытаний трубопровода
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Трагедия произошла в разгар рабочего дня 11 ноября. Рабочий стерлитамакского акционерного общества «Красный пролетарий» вместе с коллегами проводил гидравлические испытания трубопровода.
Специалисты ведомства сейчас выясняют причины ЧП и виновных лиц.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: Гострудинспекция РБ
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