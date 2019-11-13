В Стерлитамакском районе рабочего убило во время гидравлических испытаний трубопровода

Трагедия произошла в разгар рабочего дня 11 ноября. Рабочий стерлитамакского акционерного общества «Красный пролетарий» вместе с коллегами проводил гидравлические испытания трубопровода.



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Фото: Гострудинспекция РБ

По данным республиканской Гострудинспекции, в один момент произошел разрыв гибкого рукава. 42-летний мастер, который находился рядом, получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.Специалисты ведомства сейчас выясняют причины ЧП и виновных лиц.