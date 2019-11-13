В Зианчуринском районе девушка из ревности заколола своего любовника

Кровавая драма развернулась в глубинке Башкирии. Молодая девушка набросилась на своего 54-летнего любовника с ножом. Потерпевший едва не скончался в карете «скорой помощи».
Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах рассказал о бытовом конфликте, произошедшем в маленькой деревне Зианчуринского района, который едва ли не закончился трагедией. Между 26-летней молодой мамой и ее 54-летним любовником вспыхнула ссора. Разгневанная девушка схватилась за нож и нанесла три удара своему возлюбленному.
Причина ссоры между ними возникла на почве ревности. Злоумышленница хотела проучить своего любовника. На данный момент она дала признательные показания, проводятся следственные действия.
На данный момент потерпевший госпитализирован в местную больницу. Врачи диагностировали у него колото-резанные раны груди и брюшной полости. Мужчина потерял много крови, однако сейчас его состояние стабильно, констатируют медики. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram