В Зианчуринском районе девушка из ревности заколола своего любовника

Кровавая драма развернулась в глубинке Башкирии. Молодая девушка набросилась на своего 54-летнего любовника с ножом. Потерпевший едва не скончался в карете «скорой помощи».





Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах рассказал о бытовом конфликте, произошедшем в маленькой деревне Зианчуринского района, который едва ли не закончился трагедией. Между 26-летней молодой мамой и ее 54-летним любовником вспыхнула ссора. Разгневанная девушка схватилась за нож и нанесла три удара своему возлюбленному.

Причина ссоры между ними возникла на почве ревности. Злоумышленница хотела проучить своего любовника. На данный момент она дала признательные показания, проводятся следственные действия.

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Фото: "КП-Уфа"

На данный момент потерпевший госпитализирован в местную больницу. Врачи диагностировали у него колото-резанные раны груди и брюшной полости. Мужчина потерял много крови, однако сейчас его состояние стабильно, констатируют медики.