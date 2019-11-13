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В городе Покачи пропал вахтовик из Бирского района Алексей Шангин

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 37
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В городе Покачи пропал вахтовик из Бирского района Алексей Шангин

Целый месяц ничего неизвестно о 20-летнем Алексее Шангине, жителе поселка Базаново Бирского района Башкирии. Молодой парень пропал в ночь с 13 по 14 октября в городе Покачи, где работал вахтовым методом. На следующий день после исчезновения в кювете найдут его автомобиль. Его пропажу нельзя назвать по-другому, кроме как загадочной.


Алексей находится на вахте уже с августа, в сентябре у молодого человека должен был быть отпуск, но парень не стал возвращаться домой, решил заработать и устроился еще на один месяц на работу по договору. А в октябре подошла его следующая вахта, после которой он как раз должен был приехать домой. Но сейчас парень как сквозь в воду канул – родные уже месяц не находят себе места.

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- В последний раз Леша мне звонил 11 октября, мы поговорили, узнали, как друг у друга дела. Сказал, что по дому скучает и скоро приедет. Но в понедельник, 14 октября, мне позвонили с юридического отдела с его работы. Сказали, что нашли в кювете рабочую машину Леши, а самого его там нет, и не знаю ли я, где он, - рассказала «Комсомолке» мать Алексея Людмила.
Также известно, что в день пропажи с Алексеем находился товарищ, коллега по работе. Полицейским он рассказал, что после того, как они въехали на машине в пруд, все промокли, и он уехал домой на попутке. С его слов, Алексею пришлось остаться на трассе, потому что он не мог бросить автомобиль, поскольку нес за него ответственность.

На этом весь след оборвался – Леша оставил в кабине своего УАЗа телефон, документы, спецодежду, деньги и исчез. С этого дня его больше никто не видел.

Молодого человека активно ищут волонтеры и полицейские, возбуждено уголовное дело. Дома мать не находит себе места, родные обратились даже к экстрасенсам.


- Боюсь представить даже, где мой сын, что с ним. Верю, что живой. Страшно, - плачет Людмила. – Пожалуйста, если вы знаете, где он, или любую информацию о нем, сообщите в полицию.
Приметы: рост 170 см, глаза светлые, волосы темные короткие;

Из особых примет – родинка на левой щеке;

Был одет в зеленую куртку.

Сведения о пропавшем сообщать по телефону 8-982-218-03-90 или 102.

Источник: www.ufa.kp.ru
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