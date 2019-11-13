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В Уфе задержали гаражного вора

Добавлено: 13.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе задержали гаражного вора

В Отдел полиции №10 по Советскому району Уфы поступили заявления от местных жителей. 39-летний уфимцы рассказали, что из их гаражей пропали колесные резины.


По предварительным данным следствия, неизвестный мужчина взламывал замки гаражных боксов, проникал в частные владения и похищал оттуда ценные вещи. Так, выйдя в очередной раз на охоту за чужим имуществом, он забрал с собой из помещений шины для машин и сдал их в ломбард. За свою добычу предполагаемый злоумышленник выручил около 133 тысяч рублей.

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Но долго радоваться незаконной прибыли похитителю не удалось. Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции.

Как выяснилось полицейскими, это не первое криминальное похождение мужчины. 32-летний уфимец уже был ранее судим за аналогичное преступление. Однако уголовная ответственность не остановила рецидивиста, и он вновь пошел на преступление и признался в содеянном.

Следователями в отношении задержанного по факту кражи возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 158 УК РФ.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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