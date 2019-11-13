«Детей и мужа еще не нашли»: последние новости о пропавшем с сыновьями Артеме Мазове

Супруга и мама пропавших в конце октября отца и сыновей Мазовых Эльмира Мазова на своей странице в соцсети поделилась более свежими и качественными фотографиями детей и мужа. Она попросила всех, кто хоть что-нибудь об исчезновении ее близких, обратиться в полицию.





А похожих на ее мужа и детей – фотографировать. Женщина опровергла также информацию о том, что супруг ей якобы звонил.

«Детей и мужа еще не нашли, новой информации никакой нет. Мы ищем, надеемся, молимся и ждем. Как пишут СМИ, муж мне не звонил!!! Прошу распространить ориентировку о пропаже моих детей. Если вы владеете хоть какой-то информацией о местонахождении детей, прошу обратиться в полицию, если видите похожих, фотографируйте. Спасибо огромное всем неравнодушным и помогающим в поисках», написала в своем обращении безутешная мать.



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Напомним, 26 октября 37-летний уфимец после ссоры с женой взял с собой сыновей восьми и пяти лет и бесследно исчез. В поисках задействовали десятки полицейских, спасателей, водолазов, следователей-криминалистов и волонтеров. Удалось найти лишь брошенный под Уфой автомобиль мужчины. На этом следы пропавших теряются. В интервью «Вести-Башкортостан» к Артему Мазову обратилась его супруга и отец. Поиски продолжаются. Между тем, свою версию пропажи высказал частный детектив. Накануне исчезновения Артем Мазов звонил жене и просил не разводиться.