В Нефтекамске бизнесмен, строящий проезд к магазину, натравил своего девятилетнего сына на журналиста

Прокуратура Башкирии займется инцидентом в Нефтекамске, где мужчина втянул в разборки ребенка. Отец натравливал сына на своего оппонента. Конфликт разгорелся из-за обустройства прямого подъезда к одному из магазинов.





Против изменений выступили жильцы ближайшего дома. Работы решили проверить депутат и активисты, и уже на месте у них возник конфликт с директором организации, чья техника находилась на участке. Мужчина же уверяет: в сеть попало обрезанное видео. По его словам, оппонент сам спровоцировал конфликт.

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По факту размещения в интернете ролика, в котором бизнесмен заставлял 9-летнего сына избивать журналиста, прокуратура республики организовала проверку. Ведомство рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Аветик Нргеян, технический директор строительной организации: «Мужчина ли ты? В машине сидишь. Мужчину ли ты воспитываешь, который тоже в машине сидит? Вы можете с нами вдвоем выйти и по-мужски поговорить?» Я им говорю: «Несовершеннолетний сидит в машине, не будем переходить на личности». Но ни тот, ни другой не понял. Соответственно, они сомневались в мужестве этого ребенка, ну он вышел и показал, что он мужчина. Честно скажу: стыдно, что я поддался на эту провокацию, что ребенка вытащил и вмешал в это дело».