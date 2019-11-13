В Кармаскалинском районе безработный мужчина ограбил мечеть

Кармаскалинские полицейские задержали 26-летнего жителя Татарстана, который сначала воспользовался отзывчивостью сельского имама, а потом совершил преступление.





По материалам дела, молодой мужчина приехал в Башкирию на заработки и по пути заехал в деревню Карламан. Там он познакомился с имамом и рассказал, что ему нужны ночлег и работа. Парень согласился, но спустя два дня уехал в Уфу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Однако в столице Башкирии он потратил все деньги и решился на преступление. На последние средства он добрался до Кармаскалов, а оттуда пешком пошел в деревню. Ближе к полуночи он добрался до храма и, разбив окно, проник внутрь. Преступник забрал ящик для пожертвований и уехал в Уфу.По данным пресс-службы МВД республики, за неделю грабитель успел потратить больше 40 тысяч рублей. После задержания он не стал отпираться и признал свою вину. Мужчина стал фигурантом дела о краже.