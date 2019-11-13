Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кармаскалинском районе безработный мужчина ограбил мечеть

В Кармаскалинском районе безработный мужчина ограбил мечеть

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Кармаскалинском районе безработный мужчина ограбил мечеть

Кармаскалинские полицейские задержали 26-летнего жителя Татарстана, который сначала воспользовался отзывчивостью сельского имама, а потом совершил преступление.


По материалам дела, молодой мужчина приехал в Башкирию на заработки и по пути заехал в деревню Карламан. Там он познакомился с имамом и рассказал, что ему нужны ночлег и работа. Парень согласился, но спустя два дня уехал в Уфу.

В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"

Читайте также:

В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"
Однако в столице Башкирии он потратил все деньги и решился на преступление. На последние средства он добрался до Кармаскалов, а оттуда пешком пошел в деревню. Ближе к полуночи он добрался до храма и, разбив окно, проник внутрь. Преступник забрал ящик для пожертвований и уехал в Уфу.

По данным пресс-службы МВД республики, за неделю грабитель успел потратить больше 40 тысяч рублей. После задержания он не стал отпираться и признал свою вину. Мужчина стал фигурантом дела о краже.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.sobkor02.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Балтачевском районе мужчина ограбил местную мечеть
Происшествия
В Балтачевском районе мужчина ограбил местную мечеть
В Абзелиловском районе пьяный студент угнал машину: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Абзелиловском районе пьяный студент угнал машину: возбуждено уголовное дело
В Туймазинском районе произошло дерзкое ограбление цветочного магазина
Происшествия
В Туймазинском районе произошло дерзкое ограбление цветочного магазина
В Стерлитамаке пьяный мужчина ограбил городское бистро
Происшествия
В Стерлитамаке пьяный мужчина ограбил городское бистро
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
Происшествия
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
В Бирском районе у пенсионера украли автомобиль и продав разобрали на запчасти
Происшествия
В Бирском районе у пенсионера украли автомобиль и продав разобрали на запчасти
В Янаульском районе неизвестный ворвался в дом пенсионера и требовал деньги
Происшествия
В Янаульском районе неизвестный ворвался в дом пенсионера и требовал деньги
Из храма в Туймазах похитили 11 тысяч рублей
Человек и закон
Из храма в Туймазах похитили 11 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: