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ДТП в Давлекановском районе: на дороге Давлеканово-Буздяк водитель сбил сразу двух пешеходов

Добавлено: 14.11.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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ДТП в Давлекановском районе: на дороге Давлеканово-Буздяк водитель сбил сразу двух пешеходов

На территории Давлекановского района Башкортостана минувшим вечером произошло смертельное ДТП. На первом километре дороги Давлеканово-Буздяк автомобиль сбил двух мужчин, шедших по проезжей части в попутном направлении.


В девятом часу вечера пешеходов сбил 43-летний житель Альшеевского района за рулем «Хендай Крета». Под колеса попали 47-летний и 48-летний мужчины. Один из них скончался, а второй попал на больничную койку. На одежде пострадавших не было светоотражающих элементов, поэтому водители не могли заблаговременно их увидеть на трассе в условиях сумерек.

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Всего за сутки на территории Башкирии произошло 19 аварий с тремя погибшими и 24 пострадавшими. Автоинспекторы отстранили от вождения 24 пьяных водителей и пресекли 2,2 тысячи нарушений.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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