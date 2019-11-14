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В Благовещенске студент устроил стрельбу: один убит, трое доставлены в больницу

Добавлено: 14.11.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Благовещенске студент устроил стрельбу: один убит, трое доставлены в больницу

Страшный инцидент произошел сегодня, 14 ноября, в городе Благовещенск Амурской области. Четверокурсник Даниил Засорин устроил стрельбу в местном строительном колледже.


Жертвой стрелка стал один человек. Еще трое доставлены в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Судя по всему, когда на место прибыли правоохранители, 19-летний юноша пытался дать отпор, но в дальнейшем он покончил жизнь самоубийством. По предварительной информации, у молодого человека было охотничье ружье. Тем временем в мэрии города собрана экстренная комиссия, где обсуждаются меры безопасности образовательных учреждениях.

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— На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек. Им оказывается медицинская помощь. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются, — пояснили врио начальника ОИ и ОС УМВД России по Амурской области подполковник внутренней службы Сергей Чебарев.
Сейчас существует несколько догадок о том, почему произошла трагедия. По одной из версии молодого человека не пустили на пару, на которую он опоздал. После чего он вернулся в кабинет уже с оружием. По второй версии конфликт мог произойти непосредственно между сверстниками. Третья догадка – Даниил решил заступиться за девушку, над которой надругались одногруппники.
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Источник: proural.info
Фото: Mash
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