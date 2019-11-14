В Архангельском районе задержали браконьеров, охотившихся с вертолета на кабанов
Информация о вертолете, летающем над охотничьими угодьями, и выстрелах поступила госохотинспекторам Минэкологии РБ от жителей Иглинского и Архангельского районов. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.
Рядом с деревней Белорус-Александровка Архангельского района была замечена посадка такого вертолета. На автодороге между деревнями Белорус-Александровка и Успенка обнаружили две стоящие автомашины с прицепами — белый «Дастер» и темного цвета «Тойота».
При осмотре неразделанной туши кабана, вывезенной из леса на квадроцикле к месту посадки вертолета, установлено, что в разрешении оформленном на третьего охотника, отсутствовала отметка о добыче животного.
В настоящее время проводится доследственная проверка. В отношении трех охотников составлены протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охоты, отметил Биргулиев.
В Минэкологии напомнили, что правилами запрещается во время охоты применять механические транспортные средства (автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы, катера, моторные лодки и другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем) и любые летательные аппараты (самолеты, вертолеты и любые другие летательные аппараты). Кроме того, транспортирование оружия осуществляется в разряженном состоянии отдельно от патронов в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.