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В Архангельском районе задержали браконьеров, охотившихся с вертолета на кабанов

Добавлено: 14.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Архангельский район
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В Архангельском районе задержали браконьеров, охотившихся с вертолета на кабанов

Информация о вертолете, летающем над охотничьими угодьями, и выстрелах поступила госохотинспекторам Минэкологии РБ от жителей Иглинского и Архангельского районов. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.


Рядом с деревней Белорус-Александровка Архангельского района была замечена посадка такого вертолета. На автодороге между деревнями Белорус-Александровка и Успенка обнаружили две стоящие автомашины с прицепами — белый «Дастер» и темного цвета «Тойота».

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По словам начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиля Биргулиева, при проверке салона вертолета там были обнаружены два расчехленных и заряженных охотничьих карабина. Два молодых человека, вышедшие из вертолета, оказались владельцами этого оружия. Они были убеждены, что не нарушают правила охоты и сообщили, что охотились на кабана и имеют разрешение на его добычу.

При осмотре неразделанной туши кабана, вывезенной из леса на квадроцикле к месту посадки вертолета, установлено, что в разрешении оформленном на третьего охотника, отсутствовала отметка о добыче животного.

В настоящее время проводится доследственная проверка. В отношении трех охотников составлены протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охоты, отметил Биргулиев.

В Минэкологии напомнили, что правилами запрещается во время охоты применять механические транспортные средства (автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы, катера, моторные лодки и другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем) и любые летательные аппараты (самолеты, вертолеты и любые другие летательные аппараты). Кроме того, транспортирование оружия осуществляется в разряженном состоянии отдельно от патронов в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: federalnewsnetwork.com
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