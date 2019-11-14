В Мелеузовском районе работник убойного цеха получил тяжелую ножевую рану

Сегодня, 14 ноября, в Мелеузовском районе 35-летний работник убойного цеха получил травму при разделке свиных туш. Об этом сообщает Гострудинспекция.





В сообщении уточняется, что боец скота разделывал подвешенные на крюках свиные туши, и в этот момент нож выскользнул из его руки, вонзился в правую сторону грудной клетки и проткнул легкое. Мужчина был госпитализирован в Мелеузовскую ЦРБ.

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Установлено, что в момент исполнениях своих обязанностей работник был без специальной защиты – кольчужного фартука. Организация и должностные лица ООО «Хладобойня Строгонов», допустившие нарушение законодательства, привлечены к административной ответственности и будут оштрафованы.