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Поиски Артема Мазова из Уфы продолжатся в районе понтонной переправы в Бирске

Добавлено: 14.11.19
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Поиски Артема Мазова из Уфы продолжатся в районе понтонной переправы в Бирске

Сегодня, 14 ноября, поиски пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова продолжатся в районе понтонной переправы через реку Белая в Бирске. Об этом сообщает "Комсомольская правда".


Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, на место выехала группа из семи человек, среди которых пятеро – водолазы. Группа использует две единицы техники, в том числе моторную лодку. Как известно, течение реки Белой идет от Уфы в сторону Бирска.

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Ранее МЧС по Башкирии и другие экстренные службы при помощи водолазов искали пропавшего мужчину и двоих его сыновей сначала на реке Уфа, а затем в районе моста Каменная переправа и на месте слияния с Белой.

Напомним, 37-летний Артем Мазов и двое его сыновей, пятилетний Вячеслав и восьмилетний Илья, пропали еще 26 октября. С тех пор пропавших разыскивают полиция, волонтеры, спасатели и даже Росгвардия. В тот злополучный вечер мужчина взял мальчиков на прогулку и ушел в неизвестном направлении. Спустя некоторое время на берегу реки Уфы обнаружили семейный автомобиль Мазовых.

Следователи регионального управления следкома возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и двоих мальчиков.

Источник: www.ufa.kp.ru
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