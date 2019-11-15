Пожар в Янаульском районе: в деревне Конигово в жилом доме обнаружили тело мужчины
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В деревне Конигово Янаульского района на улице Речной сегодня произошел пожар в жилом доме. После тушения было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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