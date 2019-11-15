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Пожар в Янаульском районе: в деревне Конигово в жилом доме обнаружили тело мужчины

Добавлено: 15.11.19
Просмотров: 79
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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Пожар в Янаульском районе: в деревне Конигово в жилом доме обнаружили тело мужчины

В деревне Конигово Янаульского района на улице Речной сегодня произошел пожар в жилом доме. После тушения было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

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На место возгорания бревенчатого дома были направлены силы МЧС России и добровольные пожарные команды Шудекского и Истякского сельских советов.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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