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Авария под Уфой: из-за лопнувшего колеса фура, зацепив фургон, вылетела с дороги

Добавлено: 16.11.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария под Уфой: из-за лопнувшего колеса фура, зацепив фургон, вылетела с дороги

Накануне утром, 15 ноября, на 1482 км трассы М-5 неподалеку от поселка Русский Юрмаш произошло столкновение фуры и фургона «Fuso canter». Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.

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На кадрах видно, что всему виной – лопнувшее колесо фуры. Многотонный большегруз оказался неуправляемым и вылетел с дороги, «зацепив» при этом встречный фургон. К счастью, несмотря на значительные повреждения автомобилей, обошлось без человеческих жертв.

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Источник: gtrk.tv
Фото: /uploads/posts/2019-11/15738829021jxcddb4f8ta.jpg
Видео: youtu.be
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