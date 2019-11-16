Авария под Уфой: из-за лопнувшего колеса фура, зацепив фургон, вылетела с дороги
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Накануне утром, 15 ноября, на 1482 км трассы М-5 неподалеку от поселка Русский Юрмаш произошло столкновение фуры и фургона «Fuso canter». Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.
Источник:
gtrk.tv
Фото: /uploads/posts/2019-11/15738829021jxcddb4f8ta.jpg
Видео:
youtu.be
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