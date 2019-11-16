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В Хайбуллинском районе житель Оренбургской области похитил целое стадо коров

Добавлено: 16.11.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе житель Оренбургской области похитил целое стадо коров

Жители Хайбуллинского района едва не лишились своей живности в результате опрометчивого решения отпустить крупнорогатый скот на вольный выпас.


Вчера утром в Отдел МВД России по Хайбуллинскому району поступило несколько заявлений от жителей села Целинное. Сельчане сообщили о пропаже коров и быков. Всего с вольного выпаса не вернулись 27 голов крупного рогатого скота.

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Сотрудники полиции Отдела МВД России по Хайбуллинскому району организовали две оперативные группы для поиска стада. К счастью, один из хозяев коров вживил микрочип в животное и через приложение по телефону мог определять местонахождение. Это стало отправной точкой для определения движения скота.

Преодолев немалое расстояние через горы и равнины, полицейские обнаружили украденных домашних животных на территории Оренбургской области, вблизи деревни Вишневое. Всадник, сумевший за ночь отогнать стадо на 30 км от родных краев, попытался скрыться верхом на лошади. Однако далеко ускакать ему не удалось. Предполагаемого злоумышленника задержали полицейские. Им оказался 28-летний неработающий житель Оренбургской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

МВД по Республике Башкортостан напоминает жителям, что согласно статье 7.3. Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях, нарушение порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

Кроме того, животные, находящиеся на вольном выпасе, могут стать легкой добычей для злоумышленников.

Источник: 02.мвд.рф
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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