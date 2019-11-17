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Пожар в Белорецке: в многоквартирном доме на улице Ф.Алексеева погибла женщина

Добавлено: 17.11.19
Просмотров: 49
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Пожар в Белорецке: в многоквартирном доме на улице Ф.Алексеева погибла женщина

Вчера вечером, 16 ноября, произошел пожар в Белорецке. Трагедия случилась в многоквартирном доме на улице Ф.Алексеева. Об этом сообщает МЧС России по РБ.

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На место ЧП были направлены 3 единицы техники и 6 человек, а также приехала полиция и скорая помощь. Было эвакуировано около 28 человек. Сам пожар удалось потушить меньше чем за 30 минут.

Но, к сожалению, не обошлось без жертв. Пожарная команда во время тушения обнаружила погибшую женщину. Ей было 40 лет. На данный момент устанавливают причины пожара. К разрешению ситуации подключилась следственно-оперативная группа, а также дознаватель МЧС.
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Источник: bash.news
Фото: МЧС РБ
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