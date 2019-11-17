Пожар в Белорецке: в многоквартирном доме на улице Ф.Алексеева погибла женщина

На место ЧП были направлены 3 единицы техники и 6 человек, а также приехала полиция и скорая помощь. Было эвакуировано около 28 человек. Сам пожар удалось потушить меньше чем за 30 минут.
Но, к сожалению, не обошлось без жертв. Пожарная команда во время тушения обнаружила погибшую женщину. Ей было 40 лет. На данный момент устанавливают причины пожара. К разрешению ситуации подключилась следственно-оперативная группа, а также дознаватель МЧС. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram