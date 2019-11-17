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Авария на трассе Уфа-Оренбург: погиб водитель «Лады» столкнувшись с «УАЗ-3909»

Добавлено: 17.11.19
Просмотров: 36
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария на трассе Уфа-Оренбург: погиб водитель «Лады» столкнувшись с «УАЗ-3909»

Поздним вечером 16 ноября на трассе Уфа-Оренбург произошла авария со смертельным исходом. О случившемся в своем блоге сообщил начальник ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов.

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ДТП случилось около 23 часов на 231-м километре трассы. В мощном столкновении сошлись встречные «Лада-2171» и «УАЗ-3909». 32-летний водитель «Лады» из Кумертау погиб на месте. В больницу попали водитель «УАЗа», 48-летний житель Пермского края, и его 35-летний пассажир.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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