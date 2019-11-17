Авария на трассе Уфа-Оренбург: погиб водитель «Лады» столкнувшись с «УАЗ-3909»
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Поздним вечером 16 ноября на трассе Уфа-Оренбург произошла авария со смертельным исходом. О случившемся в своем блоге сообщил начальник ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов.
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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