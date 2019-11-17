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В Стерлитамаке погибли двое подростков задохнувшись выхлопными газами в гараже

Добавлено: 17.11.19
Просмотров: 40
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке погибли двое подростков задохнувшись выхлопными газами в гараже

Накануне, 16 ноября, в башкирском городе Стерлитамаке были обнаружены трупы двоих подростков. Юноши находились в машине, стоявшей в гаражном боксе.

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По предварительной информации, школьники отравились выхлопными газами. Об этом сообщается на сайте телеканала Рен ТВ.

В беседе с журналистом «КП-Уфа» двоюродная сестра одного из погибших сообщила, что ему было всего 16 лет. Однако при каких обстоятельствах произошла трагедия, ей неизвестно.
– Я нахожусь в другой стране. Мне эта новость прилетела вчера вечером. Сама ничего толком не знаю, кроме того, что он мёртв.
В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти подростков.

Источник: www.ufa.kp.ru
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