В Стерлитамаке погибли двое подростков задохнувшись выхлопными газами в гараже
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Накануне, 16 ноября, в башкирском городе Стерлитамаке были обнаружены трупы двоих подростков. Юноши находились в машине, стоявшей в гаражном боксе.
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В беседе с журналистом «КП-Уфа» двоюродная сестра одного из погибших сообщила, что ему было всего 16 лет. Однако при каких обстоятельствах произошла трагедия, ей неизвестно.
– Я нахожусь в другой стране. Мне эта новость прилетела вчера вечером. Сама ничего толком не знаю, кроме того, что он мёртв.В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти подростков.
Источник:
www.ufa.kp.ru
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