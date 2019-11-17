В Стерлитамаке погибли двое подростков задохнувшись выхлопными газами в гараже

Накануне, 16 ноября, в башкирском городе Стерлитамаке были обнаружены трупы двоих подростков. Юноши находились в машине, стоявшей в гаражном боксе.



– Я нахожусь в другой стране. Мне эта новость прилетела вчера вечером. Сама ничего толком не знаю, кроме того, что он мёртв.

По предварительной информации, школьники отравились выхлопными газами. Об этом сообщается на сайте телеканала Рен ТВ.В беседе с журналистом «КП-Уфа» двоюродная сестра одного из погибших сообщила, что ему было всего 16 лет. Однако при каких обстоятельствах произошла трагедия, ей неизвестно.В настоящий момент правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти подростков.