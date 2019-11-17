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Авария в Кушнаренковском районе: на автодороге Бакаево-Байталы водитель опрокинулся в кювет

Добавлено: 17.11.19
Просмотров: 21
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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Авария в Кушнаренковском районе: на автодороге Бакаево-Байталы водитель опрокинулся в кювет

Сегодня ночью, 17 ноября было зарегистрировано очередное ДТП. Оно произошло в Кушнаренковском районе на автодороге Бакаево - Байталы. Об этом сообщает Госавтоинспекция РБ.


Известно, что водитель, житель Уфы (ему 23 года), не справился с управлением автомобиля. Он был за рулем Лады Гранта. Из-за этого машину занесло, она опрокинулась в кювет. К счастью, водителя успели доставить в больницу.

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Оксана З., очевидец:
Я даже не знала, что машина такая пластмассовая. Раз! - и всё. Даже смотреть страшно было, боюсь представить, что там произошло.
Но, к сожалению, пассажир из-за тяжелых травм погиб на месте. Ему было всего 22 года. ГИБДД республики также сообщает, что за последние сутки было зарегистрировано около 2,3 тысяч дорожных нарушений. Было задержано 47 водителей, находящихся за рулем пьяными.
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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД по РБ
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