Жители Бакалинского района лишились тысячи метров плодородной почвы

Это произошло из-за того, что неустановленные лица похитили из-под сельскохозяйственной земли неработающий водопровод.





Лабораторные исследования почвы, проведенные Испытательным центром Башкирского референтного центра Россельхознадзора, показали качественное ухудшение показателей плодородия земли. Во-первых, органическое вещество гумус сведено к нулю. Во-вторых, зафиксировано критическое содержание фосфора и калия. Эксперты считают, что использовать почву в сельскохозяйственных целях уже невозможно. Помочь в данной проблеме могут лишь дорогостоящие работы по рекультивации.

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Также специалисты отметили, что на месте по «добыче» водопровода, могла работать целая преступная организованная группировка. Предварительно – она промышляют кражей металлических конструкций, используя тяжелую технику.



