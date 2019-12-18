В Уфе встреча выпускников едва не закончилась убийством в автомобиле

В Уфе после встречи выпускников один мужчина едва не задушил другого. Инцидент произошел 14 декабря на улице Менделеева возле остановки «Аптека». В социальных сетях пострадавший уфимец рассказал подробности происшествия.





По его словам, одногруппники собрались на торжество спустя 20 лет после выпуска. Мужчина оказался единственным трезвым водителем и согласился подвезти до дома «мертвецки пьяного» товарища.

«Повез один. Уже через квартал он «ожил», а еще через два безо всякого предисловия накинул мне шарф на шею и стал душить с заднего сиденья. Вначале подумал глупая шутка, потом стал задыхаться, попытался ударить пальцами по глазам, но не дотянулся», — вспоминает подробности того вечера уфимец.

«Еще минута и меня ожидали скромные похороны. А ведь мне еще детишек учить надо!».

«Они открыли двери и оторвали от меня этого урода вместе с капюшоном моей горнолыжки. Когда меня «разбудили» я был в ауте и даже «спасибо» тем ребятам не сказал».

«Отзовитесь, пожалуйста, хочу пожать Ваши руки!», — написал пострадавший.

Около остановки «Аптека» мужчина едва успел нажать на тормоз и потерял сознание. Как потом сказали ему врачи, он был на волоске от смерти.По счастливой случайности рядом оказались неравнодушные очевидцы. Молодые люди увидели, что в салоне автомобиля происходит что-то неладное и поспешили на помощь.Сейчас мужчина ищет своих спасителей, чтобы поблагодарить.Кроме того, уфимец разыскивает других свидетелей происшествия. По его словам, он обратился с заявлением в полицию.