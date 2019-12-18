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В Уфе встреча выпускников едва не закончилась убийством в автомобиле

Добавлено: 18.12.19
Просмотров: 19
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе встреча выпускников едва не закончилась убийством в автомобиле

В Уфе после встречи выпускников один мужчина едва не задушил другого. Инцидент произошел 14 декабря на улице Менделеева возле остановки «Аптека». В социальных сетях пострадавший уфимец рассказал подробности происшествия.


По его словам, одногруппники собрались на торжество спустя 20 лет после выпуска. Мужчина оказался единственным трезвым водителем и согласился подвезти до дома «мертвецки пьяного» товарища.

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«Повез один. Уже через квартал он «ожил», а еще через два безо всякого предисловия накинул мне шарф на шею и стал душить с заднего сиденья. Вначале подумал глупая шутка, потом стал задыхаться, попытался ударить пальцами по глазам, но не дотянулся», — вспоминает подробности того вечера уфимец.
Около остановки «Аптека» мужчина едва успел нажать на тормоз и потерял сознание. Как потом сказали ему врачи, он был на волоске от смерти.
«Еще минута и меня ожидали скромные похороны. А ведь мне еще детишек учить надо!».
По счастливой случайности рядом оказались неравнодушные очевидцы. Молодые люди увидели, что в салоне автомобиля происходит что-то неладное и поспешили на помощь.
«Они открыли двери и оторвали от меня этого урода вместе с капюшоном моей горнолыжки. Когда меня «разбудили» я был в ауте и даже «спасибо» тем ребятам не сказал».
Сейчас мужчина ищет своих спасителей, чтобы поблагодарить.
«Отзовитесь, пожалуйста, хочу пожать Ваши руки!», — написал пострадавший.
Кроме того, уфимец разыскивает других свидетелей происшествия. По его словам, он обратился с заявлением в полицию.

Источник: gtrk.tv
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