Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Буздякском районе: столкнулись «Киа Церато» и «ВАЗ-2114», пострадал один человек

Авария в Буздякском районе: столкнулись «Киа Церато» и «ВАЗ-2114», пострадал один человек

Добавлено: 19.12.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Буздякский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Буздякском районе: столкнулись «Киа Церато» и «ВАЗ-2114», пострадал один человек

Утром 18 декабря в Буздякском районе в 4 километрах от райцентра произошло ДТП. Есть пострадавшие. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

Радий Хабиров рассказал о молодой семье из Буздякского района, которых нужно носить на руках

Читайте также:

Радий Хабиров рассказал о молодой семье из Буздякского района, которых нужно носить на руках
Встречные «Киа Церато», за рулем которой был 28-летний водитель, и «ВАЗ-2114» под управлением 65-летнего местного жителя столкнулись на трассе. Отечественный автомобиль после удара вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пожилой водитель доставлен в больницу с многочисленным травмами.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария в Дюртюлинском районе: столкнулись встречные «ГАЗ» и «ВАЗ-2114» , есть пострадавшие
Происшествия
Авария в Дюртюлинском районе: столкнулись встречные «ГАЗ» и «ВАЗ-2114» , есть пострадавшие
Авария в Чекмагушевском районе: на встречке столкнулись Hyundai Verna и ВАЗ-2114, погибла девушка
Происшествия
Авария в Чекмагушевском районе: на встречке столкнулись Hyundai Verna и ВАЗ-2114, погибла девушка
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
Происшествия
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
Происшествия
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
В Благовещенском районе водитель не справившись с управлением вылетел в кювет
Происшествия
В Благовещенском районе водитель не справившись с управлением вылетел в кювет
В Башкирии произошла лобовая авария «Тойота Королла» и ВАЗ «одиннадцатой» модели
Общество / Происшествия
В Башкирии произошла лобовая авария «Тойота Королла» и ВАЗ «одиннадцатой» модели
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: