Авария в Буздякском районе: столкнулись «Киа Церато» и «ВАЗ-2114», пострадал один человек

Утром 18 декабря в Буздякском районе в 4 километрах от райцентра произошло ДТП. Есть пострадавшие. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.



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Фото: ГИБДД РБ

Встречные «Киа Церато», за рулем которой был 28-летний водитель, и «ВАЗ-2114» под управлением 65-летнего местного жителя столкнулись на трассе. Отечественный автомобиль после удара вылетел в кювет и опрокинулся.В результате ДТП пожилой водитель доставлен в больницу с многочисленным травмами.