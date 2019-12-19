Авария в Буздякском районе: столкнулись «Киа Церато» и «ВАЗ-2114», пострадал один человек
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Утром 18 декабря в Буздякском районе в 4 километрах от райцентра произошло ДТП. Есть пострадавшие. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.
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В результате ДТП пожилой водитель доставлен в больницу с многочисленным травмами.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД РБ
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